Какие выплаты получат военные в Украине после окончания войны
В Украине после окончания войны военнослужащим будут выплачивать определенную сумму средств в зависимости от обстоятельств. При этом деньги не будут получать только "срочники".
Так, сумма выплат будет зависеть от должности, на которой находился военнослужащий. Об этом говорится в Приказе Минобороны Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам.
Если военного освободили от службы по состоянию здоровья, он имеет право на единовременную выплату в 50% своего денежного довольствия. Также на такую выплату могут претендовать:
- кто уволился с военной службы по возрасту;
- в случае сокращения штата или проведением организационных мероприятий;
- истечение срока контракта;
- непосредственное подчинение близкому лицу;
- систематическое невыполнение условий контракта командованием;
- с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет;
В свою очередь офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются с нее по собственному желанию, семейные обстоятельства или другие уважительные причины могут назначить единовременную денежную выплату в размере 25% от месячной зарплаты. Для этого необходимо иметь не менее 10 календарных лет выслуги перед государством.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине 2023 будут сохранены социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Большинство переселенцев до сих пор не получили финансовой независимости.
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