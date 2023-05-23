Изменятся ли в 2023-м выплаты для ВПЛ в Украине: Верещук дала ответ

В Украине в 2023 году будут сохранены социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Большинство переселенцев до сих пор не получили финансовой независимости.

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Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире телеканала "Мы - Украина". По ее словам, пока нельзя утверждать, что большинство ВПЛ уже получили финансовую независимость.

Поэтому важно продолжать выплачивать причитающиеся им средства и дать возможность встать на ноги. "Моя позиция остается неизменной – в текущем году мы должны сохранить все выплаты ВПЛ", – сказала Верещук.

Напомним, ВПЛ имеют право на получение денежной помощи со стороны государства. В частности, в мае ежемесячная выплата по-прежнему составит 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн – для всех других лиц.

"Выплаты для ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине", - пояснили в єДопомога. Начисление пособия происходит автоматически. Выплаты производятся ежемесячно с месяца обращения (за полный месяц, независимо от даты обращения) каждого переселенца.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине расширили перечень ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), имеющих право на получение временного жилья от государства. Речь идет о списке уязвимых категорий, к которым могут относиться некоторые переселенцы.

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