Какой будет ваша пенсия: озвучены суммы при условии средней, минимальной и высокой зарплаты

Украинцы со средней зарплатой и при условии наличия 35 лет стажа имеют право на пенсию в размере всего около 4,5 тыс. грн. При этом те, кто официально зарабатывает минималку, имеет право на пенсию в размере 2093 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер пенсии украинца зависит всего от двух показателей: зарплаты и стажа. На какую пенсию можно рассчитывать, если есть 35 лет стажа.

Средняя зарплата. В Украине средняя зарплата по данным Пенсионного фонда составляет около 14 тыс. грн. Это та зарплата, с которой уплачены взносы. Если у вас есть 35 лет стажа и вы получали среднюю зарплату, вы имеете право на пенсию в размере 35% от средней зарплаты за три года. На данный момент это 12 157 грн, то есть пенсия составит всего 4254 грн в месяц.

Минимальная зарплата. При минимальной зарплате украинец даже при условии наличия 35 лет стажа имеет право на минимальную пенсию. Ее размер составляет всего 2093 грн. При достижении 65 лет пенсия увеличится до 40% минимальной зарплаты (сейчас это 2680 грн).

Зарплата в два раза выше средней. Если размер вашей зарплаты в два раза выше средней (около 28 тыс. грн), вы имеете право на пенсию в размере около 8508 грн. Однако после дохода в 28 тыс. грн такая пенсия не позволит вам сохранить на заслуженном отдыхе даже треть своего прежнего дохода.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.

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