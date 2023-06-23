Какую пенсию можно получить со средней зарплатой в Украине: названа сумма 

Украинцы на пенсии получают пенсию, размер которой составляет около 29% от привычного дохода. При условии получения средней зарплаты (около 15-16 тыс. грн), размер пенсии составит 4,5 тыс. грн. И это при наличии 35 лет стажа.

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Как подсчитал OBOZREVATEL, для пенсии в размере от 10 тыс. грн нужно получать зарплату, размер которой составит около 33,3 тыс. грн. Речь идет об официальной зарплаты, с которой делают взносы в Пенсионный фонд. При минимальной зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере 2093 грн.

Низкие пенсии – одна из ключевых зарплат в Украине. Это приводит к созданию большой группы украинцев, доходы которых ниже необходимого минимума. Кроме того, это негативно влияет на покупательскую способность. Украинские пенсионеры в большинстве случаев живут за чертою бедности: то есть получают меньше фактического, а не расчетного прожиточного минимума.

Решением этой проблемы может стать запуск накопительного уровня пенсионного обеспечения. Однако это возможно реализовать только при появлении стабильного фондового рынка и относительно низкой инфляции. Для сравнения, если украинцы на пенсии получают 29% привычного заработка, то в странах ЕС эта цифра превышает 50%. И это при том, что средние зарплаты там в разы выше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.

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