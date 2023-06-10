Какую пенсию получат украинцы со средней зарплатой и как заработать на выплату в 10 тысяч: названы суммы 

В Украине на пенсию в размере около 10 тыс. грн могут рассчитывать только те украинцы, которые при условиях наличия 35 лет стажа имели зарплату в размере в 2,2 раза выше средней (по данный момент это около 31,1 тыс. грн). При средней зарплаты пенсия будет в размере 4,5 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Формула расчета пенсий предполагает, что стаж украинца в годах умножают на среднюю зарплату по стране за три года (12 157 грн), на соотношение собственной зарплаты к средней и на 1%. Фактически за каждый отработанный год можно получить 1% расчетного заработка в виде пенсии.

Расчетный заработок при этом значительно ниже вашей последней зарплаты. Допустим, сейчас по данным ПФУ средняя зарплата составляет 13 423 грн. Если ваша зарплата составляет 26 846 грн, ваш коэффициент заработка составит 2. Эту цифру умножат на среднюю зарплату по стране за три последних года. То есть вам посчитают зарплату в 24 314 грн.

Чтобы получить 50% расчетного заработка, работать придется и после 60-летия, а общий стаж должен составить 50 лет. Есть еще одна большая проблема: с минимальной зарплатой можно рассчитывать только на минимальную пенсию. Сейчас это 2093 грн.

Если вы получаете часть зарплаты в конверте, на высокую пенсию вы можете не рассчитывать. В лучшем случае вы заработаете на минимальную выплату к моменту выхода на заслуженный отдых.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине есть категория особых пенсионеров. Речь идет о судьях, они могут получать более 96 тыс. грн в месяц.

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