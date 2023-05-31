Коллекционеры охотятся на старые копейки: какие монеты Украины можно дорого продать. Таблица

Украинцы могут заработать на продаже ценных монет до 30 тыс. грн. Однако далеко не все копейки даже 1992 и 1994 годов (самые старые украинские монеты) являются ценными. Некоторые из них ничего не стоят.

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На стоимость монет влияют даже незначительные отличия. Как объясняют специалисты профильного портала "Монеты-ягодки", коллекционеры ценят монеты с такими особенностями, как:

необычная толщина трезубца;

расположение и количество ягод;

размер насечек на ребре (или их отсутствие);

нестандартный металл, из которого изготовлена монета определенного номинала и т.д.

Чтобы различать ценные монеты, обычно нужно уметь читать коды их разновидностей. Однако для начала можно сориентироваться хотя бы по номиналу и годам выпуска. В этом поможет таблица стоимости монет Украины, составленная на основе продаж на аукционах "Виолити" и форуме "Монеты ИТК":

"В 1992, 1994 годах монеты чеканили разными типами штампов. Из-за этого появилось множество разновидностей монет. К примеру, в обращении находится более 30 разновидностей 10 копеек 1992 года выпуска", – отмечают специалисты.

Кроме того, популярностью у нумизматов пользуются и монеты 1996, 2001 и 2003 годов выпуска. Дело в том, что в эти годы в обращении появлялись монеты из коллекционных наборов.

"Будьте готовы к тому, что после перебора своей копилки вы не найдете ни одной ценной монеты. Все монеты 1992 или 1994 года следует внимательно рассмотреть, подходят ли они под описание редких, но в большинстве случаев это будут обычные монеты. Чтобы найти что-то ценное нумизматам приходится перебрать 2-3 тысяч монет. Иногда они скупают мелочь у продавцов на рынке и перебирают", – предупреждают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, к примеру, в Украине продают монету 10 копеек 1992 года за 19 900 грн. Особенность монеты заключается в том, что она изготовлена из магнитной стали с латунным напылением.

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