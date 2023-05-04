Коллекционеры охотятся на украинские 2-копеечные монеты: готовы платить большие деньги

Монеты даже самых низких номиналов могут принести украинцам большие деньги. К примеру, за некоторые разновидности 2 копеек можно выручить несколько тысяч гривен.

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Так, 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

За 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 грн 2200 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их можно продать за 600-800 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 2800-5600 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за большие деньги можно продать и монеты в 10 копеек. К примеру, от 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк.

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