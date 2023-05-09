Коллекционеры охотятся за украинскими 10-копеечными монетами: сколько готовы платить

Некоторые украинские монеты в 10 копеек высоко ценятся среди нумизматов – поскольку входят в различные коллекции. Поэтому на аукционах за такие копейки можно выручить большие деньги – несколько тысяч гривен.

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К примеру, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб трезуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

За более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

А за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно узнать можно узнать по:

четвертом зерне третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертом зерне четвертого колоса – оно касается листа;

гроздью №7 – хвостик не касается ягоды;

гроздью №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурте с крупной насечкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, за большие деньги можно продать и монеты в 50 копеек. К примеру, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг коллекционеры готовы платить от 4 000 грн до 11 000 грн.

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