Коллекционеры охотятся за украинскими 10-копеечными монетами: сколько готовы платить
Некоторые украинские монеты в 10 копеек высоко ценятся среди нумизматов – поскольку входят в различные коллекции. Поэтому на аукционах за такие копейки можно выручить большие деньги – несколько тысяч гривен.
К примеру, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:
- средний зуб трезуба – острый, узкий;
- пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
- гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
- гурт с крупной насечкой.
За более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.
Однако несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.
А за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно узнать можно узнать по:
- четвертом зерне третьего колоса – оно разомкнуто;
- четвертом зерне четвертого колоса – оно касается листа;
- гроздью №7 – хвостик не касается ягоды;
- гроздью №3 – хвостик короткий и тонкий;
- гурте с крупной насечкой.
Как сообщал OBOZREVATEL, за большие деньги можно продать и монеты в 50 копеек. К примеру, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг коллекционеры готовы платить от 4 000 грн до 11 000 грн.
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