Украинцы могут хорошо заработать, продав старые 50-копеечные монеты: какие ценятся

Некоторые 50-копеечные монеты могут принести украинцам огромные деньги. Дело в том, что они являют собой нумизматическую ценность и могут стать важной частью многих коллекций.

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Так, за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм, по данным ресурса "Монеты-ягодки", платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части трезуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

За около 1 500 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

А за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов, получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, за большие деньги можно продать и монеты в 10 копеек. К примеру, от 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк.

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