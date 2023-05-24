newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Необычные 10 копеек продают за тысячи гривен: как распознать ценную монету

Ксения Капустинская
Личные финансы
1 минута
771
Монета 10 коп. 2011 года может быть ценной

В 2011 году в Украине выпустили 10 копеек из немагнитной стали – не желтого, а белого цвета. Продать такую монету можно на аукционах по цене до 9 тыс. грн.

Видео дня

При этом обычные желтые 10 копеек того же года чеканки ничего не стоят. Об этом рассказали специалисты портала "Монеты-ягодки".

Интересно, что происхождение необычных 10 копеек до сих пор точно не известно. Нумизматы предполагают, что Национальный банк Украины (НБУ) мог подбирать новый металл для удешевления изготовления 10 копеек, и таким образом появились "тестовые версии" этой монеты.

"На форумах нумизматы рассказывают, что серебристые 10 копеек находили всего четыре раза. При этом такие монеты были не в обращении, а в новых банковских роллах", – отмечают специалисты.

Белые 10 копеек – как выглядит ценная монета

Параметры 10 копеек из белого металла

  • Тираж: неизвестен;
  • металл: немагнитная сталь;
  • диаметр: 16,25 мм;
  • масса: 1,43 - 1,44 г;
  • гурт: рифленый.

Нумизматы обозначают 10 копеек из немагнитной стали (белый металл) кодом 2ИВм. Интересно, что тот же код применяется и для обычных 10 коп. 2011 года – желтых, из алюминиевой бронзы. Такие монеты стоят не более своего номинала. 

Цены на 10 коп. 2011 года – таблица

Кроме того, на аукционах можно  найти 10 копеек 2011 года, которые чеканили для сувенирных наборов. Тираж составлял всего 5000 штук, монеты не входили в обращение. Они есть только в коллекционном наборе, посвященном 20-летию НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, старые 50 коп. 1994 года можно продать по цене от 2 тыс. до 14 тыс. грн. Но ценятся далеко не все разновидности этой монеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!