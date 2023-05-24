Необычные 10 копеек продают за тысячи гривен: как распознать ценную монету

В 2011 году в Украине выпустили 10 копеек из немагнитной стали – не желтого, а белого цвета. Продать такую монету можно на аукционах по цене до 9 тыс. грн.

Видео дня

При этом обычные желтые 10 копеек того же года чеканки ничего не стоят. Об этом рассказали специалисты портала "Монеты-ягодки".

Интересно, что происхождение необычных 10 копеек до сих пор точно не известно. Нумизматы предполагают, что Национальный банк Украины (НБУ) мог подбирать новый металл для удешевления изготовления 10 копеек, и таким образом появились "тестовые версии" этой монеты.

"На форумах нумизматы рассказывают, что серебристые 10 копеек находили всего четыре раза. При этом такие монеты были не в обращении, а в новых банковских роллах", – отмечают специалисты.

Параметры 10 копеек из белого металла

Тираж: неизвестен;

металл: немагнитная сталь;

диаметр: 16,25 мм;

масса: 1,43 - 1,44 г;

гурт: рифленый.

Нумизматы обозначают 10 копеек из немагнитной стали (белый металл) кодом 2ИВм. Интересно, что тот же код применяется и для обычных 10 коп. 2011 года – желтых, из алюминиевой бронзы. Такие монеты стоят не более своего номинала.

Кроме того, на аукционах можно найти 10 копеек 2011 года, которые чеканили для сувенирных наборов. Тираж составлял всего 5000 штук, монеты не входили в обращение. Они есть только в коллекционном наборе, посвященном 20-летию НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, старые 50 коп. 1994 года можно продать по цене от 2 тыс. до 14 тыс. грн. Но ценятся далеко не все разновидности этой монеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!