Кому в Украине платят от 60 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии 

В Украине среднюю зарплату от 60 тыс. грн предлагают программистам, военнослужащим и зернотрейдерам. Больше всего зарабатывает Angular-разработчик.

Видео дня

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. К слову, средняя зарплата в Украине составляет около 16,5 тыс. грн. При этом размер зарплат зависит не только от специальности и опыта, но и от города. Традиционно больше платят в столице, а среди областных центров самые низкие зарплаты в Сумах и Херсоне.

Какие зарплаты предлагают украинцам:

Angular-разработчик – 85000 грн

Военнослужащий – 70100 грн

Программист Java – 70000 грн

Тим лид – 64000 грн

Ruby on Rails программист – 61500 грн

C++ программист – 60000 грн

Javascript-программист – 60000 грн

Зернотрейдер – 60000 грн

IOS-программист – 60000 грн

.Net-программист – 60000 грн

В целом рынок труда продолжает набирать обороты и реагировать на изменения, отмечают эксперты. По их подсчетам, в мае прирост вакансий был больше, чем в апреле. В то же время, высокая конкуренция и нехватка рабочих мест наблюдается в IT и медиа. Сложнее всего устроиться на работу HTML-верстальщикам, Front-end-программистам, тестировщикам, специалистам чата, Java-программистам, видеомонтажерам, Python-программистам, ретушерам, Unity-программистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальную зарплату повысят только в 2024 году. При этом минималка увеличится с 6700 до 7651 грн. Этого повышения не хватит, чтобы компенсировать рост цен за 2022-й и 2023-й.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!