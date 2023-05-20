Кому в Украине предлагают работу на 30 тыс. грн в месяц без опыта работы: озвучены вакансии

В Украине крупные кадровые порталы предлагают несколько тысяч вакансий для соискателей без опыта работы. Помимо предложений для продавцов, среди вакансий также есть и высокооплачиваемые предложения. К примеру, оператор со знанием иностранного языка может зарабатывать до 45 тыс. грн в месяц.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Отметим, средняя зарплата в Украине при этом составляет всего около 16 тыс. грн.

Оператор колл-центра со знанием иностранного языка. Операторы в компании, которые занимаются телекоммуникациями, со знанием английского или немецкого языка могут зарабатывать от 20 тыс. до 45 тыс. грн в месяц. Украинцам предлагают работы в крупных международных колл-центрах с графиком работы два на два.

При этом на работу берут даже без опыта (придется пройти бесплатное обучение). Среди требований к соискателям: умение убеждать, коммуникабильность, знание иностранного языка.

Водитель такси без опыта работы может зарабатывать 20-30 тыс. грн в месяц. Водитель может зарабатывать до 75% от заказа, работодатель предоставляет автомобиль. Условия для соискателя: стаж вождения от трех лет, ввежливость. Компания гарантирует своевременное начисление заработной платы и дополнительные выплаты.

Аккаунт-менеджер может зарабатывать от 20 тыс. до 40 тыс. грн в месяц. Работодатели берут на работу даже кандидатов без опыта работы. Обязанности: общение с клиентами и работа с новыми клиентами. Также клиент должен формировать рабочую отчетность.

Консультат по вопросам финансового урегулирования. В Украине микрофинансовые организации (предоставляют микрокредиты) предлагают работу консультантам без опыта работы. Среди обязанностей: консультация клиентов касательно отсрочки, пролангации договора и составления индивидуальных договоров. Размер заработной платы, которую обещают сотруднику, составляет от 18 тыс. до 35 тыс. грн.

Администратор соцсетей без опыта работы может зарабатывать от 20 тыс. до 40 тыс. грн в месяц. Обязательное условие – опыт в общении, умение быстро решать проблемы. Требования к соискателям: ответственность, умение работать в команде.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам предлагают сезонную работу в Польше. При этом размер зарплат значительно увеличили из-за роста минимальной зарплаты.

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