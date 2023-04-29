Польша заманивает украинцев на сезонные работы: что предлагают

Количество украинцев, которые выехали в Польшу, увеличилось. Это связано с началом сезонных работ. Украинцам предлагают рабочие места в теплицах, ресторанах, на производстве мясной и рыбной продукции.

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Как передает УНИАН, об этом говорится в аналитическом центре Gremi Personal . Так, с 17 по 23 апреля в Польшу приехало больше украинцев, чем за аналогичный период 2022-го (148,9 тыс. против 192 тыс. человек).

До этого украинцы массово возвращались домой, чтобы встретить Пасху вместе со своими семьями. "Люди едут для того, чтобы заработать деньги и вернуться в Украину. Осенью этого года количество запросов на работу достигло довоенных показателей", – отметили в компании.

Среди традиционных вакансий, также выросло количество предложений о работе в производстве яхт. Украинцы без знания польского языка и особых навыков могут зарабатывать около 1 тыс. долларов в месяц.

Польский рынок труда адаптировался к новым реалиям. Если до полномасштабной войны больше предложений было для мужчин, сейчас работодатели конкурируют за украинок и предлагают рабочие места для женщин.

Отметим, ранее стало известно, что 45% украинцев не планирует возвращаться из Польши даже после окончания полномасштабной войны. Часть беженцев осталась без жилья, некоторые выехали из территорий, которые значительно пострадали от военных действий: российские оккупанты уничтожили целые жилые кварталы.

Как писал OBOZREVATEL, каждый третий украинец в Польше зарабатывает от 26,3 тыс. до 35,1 тыс. грн в месяц. Зарплата зависит от навыков, продолжительность рабочего дня и т.д.

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