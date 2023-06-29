В Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках: что нужно знать

Украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще недостроенные квартиры. Это стало возможно благодаря электронному механизму защиты инвесторов, которые вложились в строительство.

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Так, застройщики через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ) могут подавать заявления о регистрации прав на объекты, которые будут построены, и затем передавать эти права покупателям. Об этом рассказали в Минцифры.

"То есть квартира по факту еще не построена, но у ее покупателя уже будут документы на нее. Это действительно хорошая новость! Ведь раньше, если кто-то имел неблаговидные намерения, то одну и ту же квартиру могли продавать по несколько раз. А теперь покупатель уже сможет обезопасить себя от этого", – объяснил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

Таким образом, покупатель квартиры на первичном рынке может регистрировать вещные права на жилье, которое находится на этапе строительства или будет построено. Ранее, чтобы обезопаситься, украинцы были вынуждены заключать с застройщиками предварительный договор купли-продажи недвижимости или соглашение о намерениях.

Согласно этим документам, покупатель соглашался приобрести имущество, а продавец – продать жилье именно этому лицу. Но такие соглашения не давали право собственности на жилье, а лишь служили подготовкой к основному соглашению, которое заключалось только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ситуация на рынке недвижимость кардинально изменилась. Спрос на квартиры в Киеве резко сократился, в то же время традиционная сезонность больше не наблюдается.