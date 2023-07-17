Кто из украинцев может получить пенсию в 11 тыс. грн: стало известно, от чего зависит

Часть украинцев может претендовать на дополнительные 2,1-11 тыс. грн к пенсии. К примеру, такая выплата назначается гражданам в случае полной или частичной потери трудоспособности.

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Также на выплаты могут претендовать лица с инвалидностью. ВМинсоцполитики объяснили, что выплата не зависит от времени, когда наступила инвалидность. Однако для назначения выплаты необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж. В зависимости от возраста, его продолжительность должна составлять не менее 1-15 лет.

Итак, лицо с инвалидностью II группы может получить 90% пенсии по возрасту. В то же время, по словам председателя правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса, минимальная сумма должна составлять:

2 100 гривен – для тех, кто не работает;

2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Кто из лиц с разной категорией инвалидности может получить минимальную пенсию:

для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 грн (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 грн);

– 10 988,25 грн (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 грн); для лиц с инвалидностью, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны;

– 5 472 гривны; для лиц с инвалидностью-участниками ликвидации катастрофы – 10 738,62 грн (80% средней зарплаты, что учитывается для расчета пенсии).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине пенсии судей с января по июнь увеличили с 92,2 тыс. до 98,2 тыс. грн. При этом средняя пенсия украинца, получающего выплату по возрасту, выросла за этот же период с 4,7 тыс. до 5,5 тыс. грн.

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