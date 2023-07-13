Пенсии судьям повысили почти до 100 тысяч: в среднем украинцы получают 5,2 тыс., а количество пенсионеров сокращается

В Украине пенсии судей с января по июнь увеличили с 92,2 тыс. до 98,2 тыс. грн. При этом средняя пенсия украинца, получающего выплату по возрасту, выросла за этот же период с 4,7 тыс. до 5,5 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных отчетности Пенсионного фонда Украины (ПФУ), которые есть в распоряжении OBOZREVATEL. При этом количество пенсионеров с января снизилось примерно на 130 тыс. человек.

Как и у кого выросли пенсии:

судьи – с 93 296 до 98 825 грн;

средняя пенсия по возрасту – с 4522 до 5204 грн;

работающие пенсионеры – с 4719 до 5563 грн.

Численность пенсионеров уменьшилась с 10 млн 687 тыс. до 10 млн 552 тыс. Отметим, судьи получат пенсии по особым правилам. Если за каждый год стажа украинцев в среднем получат 1% от расчетного заработка (он меньше, чем последний заработок), то судьи могут получать около 80% от зарплаты, которые получают их работающие коллеги. Однако следует отметить, что из-за небольшого количества судей (их всего 3706 человек) их высокие пенсии значительно на бюджет ПФУ не влияют.

Отметим, украинцы получат одни из самых маленьких пенсий в Европе. При этом значительно повысить размер выплат без вывода рынка труда из тени и уровень заработных плат невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля автоматически повысили пенсии (на 19,7%) некоторым категориям граждан. В частности, выплаты увеличили чиновникам и народным депутатам.

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