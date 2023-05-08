Зарплаты в Украине пересчитают: кому и как

В Украине большинство работодателей планирует повысить зарплаты в 2023-м. При этом повышение составит от 5% до 20%.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. У работодателей нет достаточно средств для того, чтобы провести массовое повышение зарплат, предлагать высокие зарплаты новым сотрудникам, рассказывает Наталья Слинько, представитель grc. "Имеющие опыт всегда ожидают большие зарплаты", – рассказывает она.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина отмечает: зарплаты будут повышать неравномерно. У тех сотрудников, от работы которых зависит работа предприятия, имеют шанс на значительное повышение. Остальные повышать зарплаты могут на небольшой процент и в качестве жеста доброй воли. Возможности массово повысить зарплату всем нет.

В разных опросах до 60% работодателей заявили о том, что намерены повышать зарплаты. В первую очередь рост будет в тех отраслях, от которых зависит восстановление Украины. В их числе медицина, энергетика, строительство, военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс. Работодатели будут следить за тем, что их зарплаты оставались конкурентными. Задача – сохранить коллектив.

Повышать зарплаты планируют в пределах 5-10% (согласно результатам опроса Osoba). С зарплатой в 20 тыс. грн можно ожидать надбавки в размере всего в 1-2 тыс. грн. Однако для некоторых сотрудников прибавка может быть более существенной. Около 14% работодателей планируют поднять зарплаты до 20%. То есть с зарплатой в 20 тыс. грн. прибавка может быть на уровне 4 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что в целом украинские предприятия не намерены кардинально менять количество своих сотрудников, тех, кто все же готовится нанять новых, почти вдвое меньше, чем тех, кто будет проводить увольнения. Так, 13% сообщили о планах провести сокращение штата, 7% – расширить его.

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