Когда в Украине возобновятся гражданские авиарейсы: "Украэрорух" озвучил условие

Для возобновления авиарейсов в Украине нужно, чтобы в воздушном пространстве страны было на 100% безопасно. Пока же страна-террористка Россия атакует ракетами и дронами, такой возможности нет.

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Об этом заявила заместитель директора по административным вопросам "Украэроруху" Оксана Ожигова в эфире телеканала "Киев". Она отметила, что сейчас ведется только подготовительная работа по возобновлению авиарейсов.

"Все что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом "безопасность". Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить любые прогнозы рано. На сегодняшний день мы делаем шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, когда это будет возможным. Но сейчас это все только подготовительная работа", – сказал Ожигова.

Ранее министр транспорта Франции Клеман Бон в интервью изданию "Европейская правда" заявил, что Украина "упорно работает" над открытием авиапространства для перелетов гражданских самолетов. Сейчас наши граждане проходят практику на симуляторах во Франции, а в ходе переговоров в Киеве уже две страны согласились расширить это сотрудничество.

"Момент, когда над Украиной возобновятся полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно быстрее. А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыт полностью или частично. Не мой вопрос решать, когда это произойдет, но, как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию, и в Киеве настойчиво над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – сказал Бон.

OBOZREVATEL сообщал, что авиакомпания Ryanair назвала конкретный срок возобновления деятельности в Украине. Речь идет о примерно двух неделях после того, как полеты в страну снова станут безопасными.

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