"Людей держат за рабов": украинцы пожаловались на условия на заработках в Польше и рассказали об обмане со штрафами

Украинцам в Польше предлагают тяжелые условия работы. Рабочий день длится по 12 часов, при этом сотрудникам в течение не дают отдыха, а жилье от работодателя предлагают в общежитиях с плесенью.

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Кроме того, работодатели вводят систему штрафов для того, чтобы снизить реальный размер зарплаты. Об этом рассказали украинцы в профильной группе в Facebook, отвечая на вопрос о том, какие условия работы на складах в Польше.

"Людей держат за рабов, нормы выше фиксированных! Многие подставляют под штрафы и увольнения! Одним словом, нервы не стоят тех денег", – комментирует украинка.

Также украинцы рассказывают: для того, чтобы выполнить норму, нужно по 12 часов "бегать". "А летом такая жара днем, ад....Я была на процессе пикирования. Очень тяжело", – делится своими впечатлениями о работе украинка.

Отметим, украинцы могут зарабатывать на складах около 35 тыс. грн в месяц. Заработок зависит от количества выходных и продолжительности рабочего дня. При этом без знания польского языка и без специальности работу предлагают на складах, в общепите, заводах и сборе ягод. Это одни из самых тяжелых работ, от которых часто отказываются поляки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроится в одной из самых богатых стран мира.

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