Международная организация выплачивает украинцам во время войны почти 7 тыс. грн, но не всем: кто может получить и как

Украинцы могут получить помощь в размере 6600 грн от французской гуманитарной организации ACTED. На денежную помощь претендуют обитатели 8 областей.

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Как получить финансовую помощь от ACTED и куда обращаться – читайте в материале OBOZREVATEL.

Размер помощи украинцам составляет 2220 грн на каждого члена семьи и они будут выплачены одним платежом на период 3 месяца. Деньги можно будет получить на банковскую карту, переводом на отделение Ощадбанка или на отделение "Укрпочты".

Чтобы получить деньги, нужно подать заявку для регистрации с 09:00 до 16:00 в рабочие дни по телефону 0 800 33 69 36. Для подачи заявки нужно будет предоставить следующие документы :

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);

акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

Кто может получить помощь?

Финпомощь от ACTED предоставляется украинским ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Приоритетные категории для получения средств:

отец или мать, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди – от 60 лет и старше;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, и с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

OBOZREVATEL ранее сообщал: в Украине владельцы жилья, поврежденного в результате боевых действий, могут получить компенсацию от государства. При этом некоторые граждане будут в приоритете выплат, им будут предоставлять средства в первую очередь.

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