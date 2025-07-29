Микробеттинг под угрозой: что это за вид ставок и почему некоторые хотят его запретить

В Нью-Джерси предложили запретить микробеттинг – член Ассамблеи штата внес на рассмотрение соответствующий законопроект. Если его примут, Нью-Джерси может стать первым штатом, который введет такие ограничения. Подобные запреты уже действуют в некоторых странах ЕС, где азартные игры в целом разрешены, – например, в Германии и Нидерландах.

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Законодатели указывают, что проект направлен на борьбу с зависимостью и договорными матчами. OBOZ.UA разбирался, что такое микробеттинг и чем он не угодил властям.

Детали законопроекта в Нью-Джерси

Предлагается запретить всем лицензированным операторам ставок на спорт в Нью-Джерси предлагать или принимать микроставки во время живых событий.

в Нью-Джерси предлагать или принимать микроставки во время живых событий. В случае введения любое нарушение запрета на микроставки будет квалифицироваться как нарушение общественного порядка;

Предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1000 долларов за каждое нарушение.

Микробеттинг: чем отличается от обычных ставок

Микробеттинг – это форма ставок (в основном на спорт) в режиме реального времени. Она предполагает ставить не на исход матча, а на игровые события в реальном времени, к примеру:

кто получит следующую желтую карточку в футболе;

будет ли фол в следующие 60 секунд;

кто выиграет следующее очко в теннисе;

будет ли страйк в следующей подаче в бейсболе и т.д.

Если ставки на результат матча или тотал голов обычно требуют анализа статистики команд, то микробеттинг ориентирован на быструю реакцию. Кроме того, если ставка не результат игры зачастую всего одна, то микроставок на событие можно сделать десятки.

Почему микробеттинг не нравится регуляторам

Риск договорных матчей и манипуляций со стороны спортсменов

Микроставки, из-за своего узкого охвата и быстрой реализации особенно уязвимы для на уровне спортсменов и рефери. Дело в том, что для них манипуляция отдельными действиями легче, чем результатом всего матча. В последние годы в США уже были проведены расследования в отношении спортсменов, которые предположительно изменяли свои результаты для влияния на микроставки.

Импульсивный характер игры

"Темп микроставок разработан таким образом, чтобы люди постоянно играли в азартные игры, делая одну импульсивную ставку за другой, не имея времени на раздумья", – аргументировал идею введения запрета представитель Ассамблеи Нью-Джерси Дэн Хатчисон

Технические сложности

Микроставки, по мнению критиков, технически сложнее для регулирования из-за своей изменчивости и скорости реализации. Кроме того они активно используется платформами для привлечения молодой аудитории.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине тем временем будут фиксировать каждое легальное пари. В специальную онлайн-систему "запишут" сумму, время и результат ставки.

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