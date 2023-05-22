Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты и что изменится

В Украине за время полномасштабной войны в ряде регионов заметно подорожало новое жилье. Так, во Львове и Ивано-Франковске цены выросли более чем на 70%, а в Киеве, Одессе, Днепре – на 40-50%. Стоимость первичного жилья стабилизировалась, но к концу года цены могут вырасти еще на 11%.

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По всей стране средние цены на новые квадратные метры также подросли – из-за инфляции и увеличением себестоимости строительства, рассказали эксперты ЛУН порталу "Минфин". В тройке лидеров по самой высокой стоимости квадрата в конце весны-2023 находятся:

Киев – 46,7 тыс. грн за один квадрат;

Львов – 45,4 тыс. грн;

Днепр – 41,7 тыс. грн.

"Сами девелоперы сообщают о значительно более высоких прайсах. Впрочем, отмечают, что стоимость квадратного метра зависит от многих факторов: региона, локации, класса жилья, инфраструктурного наполнения, степени готовности и т.д.", – говорится в материале.

Например в SENSAR Development отмечают: во Львове цена на их объектах стартует от $1799 (66 тыс. грн) за кв. м, в Яремче – от $1500 (55 тыс. грн). Зато в Запорожье квадрат стоит от $800 (29,5 тыс. грн). Столичные застройщики озвучивают среднюю стоимость в основном на уровне $1800 (около 66 тыс. грн) за кв. м.

Впрочем, все участники рынка считают, что цены будут расти. Среди причин называют не только постепенное восстановление спроса на жилье, но и подорожание стройматериалов, логистики и т.д.

"Ценопада ожидать не стоит. Для этого на рынке никаких предпосылок. К концу года, думаю, стоимость квадратного метра вырастет на 6-11%", — отметила директор по маркетингу Alliance Novobud Ирина Михалева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках госпрограммы льготной ипотеки єОселя украинцы предпочитают покупать жилье именно на первичном рынке. Наибольшей популярностью пользуются одно- и двухкомнатные квартиры площадью не больше 70 кв. м.

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