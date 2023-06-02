Монета из старых кошельков принесет владельцам тысячи гривен: как распознать. Фото

Украинцы могут неплохо заработать на монете 1 грн 2002 года выпуска. Те, кому попалась такая гривня с гладким ребром, могут ее продать по цене до 3300 грн.

Видео дня

В целом существует четыре разновидности 1 грн 2002 г. Но ценная из них только одна, предупреждают специалисты портала "Монеты-ягодки".

"Дорого продать можно 1 гривню 2002 года без надписей на ребре, то есть с гладким гуртом", – отмечают эксперты. В каталогах эта разновидность обозначается как "1АДг, гладкий гурт".

Все другие одногривневые монеты этого года выпуска ничего не стоят. Также встрчаются Встречаются монеты с перевернутым надписью на ребре, но это не влияет на стоимость. Все их продают по цене номинала, то есть за 1 грн.

Вероятность найти подлинную 1 грн 2002 года с гладким ребром довольно низкая. По словам специалистов, за последние годы такие монеты выставлялись на аукцион всего несколько раз.

При этом начинающим нумизматам нужно быть крайне осторожными. "Часто мошенники спиливают надпись на гурте дешевой монеты, чтобы выдать ее за редкую", – предупреждают эксперты. Определить подлинность монеты поможет опытный нумизмат.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут заработать на продаже ценных монет до 30 тыс. грн. Однако далеко не все копейки даже 1992 и 1994 годов (самые старые украинские монеты) являются ценными. Некоторые из них ничего не стоят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!