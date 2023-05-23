Монеты из старых копилок могут обогатить украинцев: какие ценятся. Фото

Старые 50-копеечные монеты 1994 года чеканки можно продать коллекционерам по цене от 2 тыс. до 14 тыс. грн. Но ценятся далеко не все разновидности этой монеты.

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Дорогими считаются только 1.1 АГм и 1.2АЕс. Остальные разновидности стоят до 50 грн или и вовсе продаются по номиналу, отмечают специалисты портала "Монеты-ягодки".

В целом, чтобы выявить ценные монеты, нужно уметь читать специальные коды разновидностей и сверяться с таблицей. Но изначально 50-копеечные монеты из старой копилки можно проверить на наличие отличительных черт:

Особенности разновидности 1.1АГм (цена – до 4000 грн): маленькие отверстия в нижней части трезубца, промежутки между листком и отростком в виде трапеций, гурт (ребро) с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, но у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – предупреждают эксперты.

Особенности разновидности 2АЕс (цена – до 14 тыс. грн): маленькие отверстия в нижней части трезубца, в гроздьях № 1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде, гурт средний, 8 насечек.

"Также существует похожая разновидность 1.2АЭк, только у него крупный гурт (7 насечек). Такая монета стоит 50 копеек", – отмечают специалисты.

Они предупреждают: 50 коп. 1994 года разновидности 2АЕс – очень редкие. Они так и не попали в обращение. А потому существует исчезающе мало таких монет, "спасенных" от переплавки сотрудниками, которые занимались чеканкой.

50 коп. 1994 года – таблица ценных монет

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры в Украине готовы платить 5-7 тыс. гривен за старые 25-копеечные монеты, которые уже вышли из обращения. Речь идет о конкретной разновидности – 4БАм (английский чекан) 1992 года выпуска.

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