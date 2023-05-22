Старую монету с ошибкой чеканки можно продать за большие деньги: как выглядит. Фото

Коллекционеры в Украине готовы платить 5-7 тыс. гривен за старые 25-копеечные монеты, которые уже вышли из обращения. Речь идет о конкретной разновидности – 4БАм (английский чекан) 1992 года выпуска.

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Главная особенность этой монеты заключается в том, что она изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец, тогда как у других монет наоборот, рассказывают специалисты портала "Монеты-ягодки".

Такие "ошибочные" монеты 25 коп. не чеканили массово. По сути, эта разновидность использовалась для отладки процессов. Монеты даже не должны были попасть в обращение, их должны были переплавить. Однако каким-то образом часть экземпляров сохранилась.

25 копеек 1992 г. "Английский чекан" обычно продают на аукционах за 3-5 тыс. грн. Но в 2021 году такая монета была продана за рекордные 7502 грн.

Кроме того, для коллекционеров изготавливают копии 25 копеек "Англичанка" стоимостью 50-60 грн. Поэтому покупателям и продавцам нужно быть осторожными.

Как сообщал OBOZREVATEL, старые монеты в 1 копейку, которые уже вышли из обращения в Украине, могут принести владельцам до 11 тыс. грн за штуку. Однако ценятся далеко не все однокопеечные монетки – многие из них стоят не дороже своего номинала.

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