Мошенники активизировались во время войны: кражи с банковских карт выросли на 46%
В Украине во время полномасштабной войны активизировались "карточные" мошенники. Они нанесли рядовым украинцам, банкам и бизнесу убытки на 481 млн грн. Это на 46% больше, чем было до большой войны, в 2021 году.
Кроме того, количество незаконных действий с платежными карточками увеличилось на 8%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
В среднем за один раз с карточек крадут по 2200 грн. Годом ранее эта сумма также была ниже – 1600 грн. Однако общая сумма убытков от мошенничества росла сопоставимо с ростом суммы операций с платежными карточками украинских банков.
"Уровень ущерба от незаконных действий с платежными картами в общей сумме всех расходных операций с платежными картами остался относительно низким. Так, на один 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карт на мошеннические операции приходилось 69 грн", – отметили в НБУ.
"Карточные" мошенники действуют как офлайн, так и в интернете. При этом:
- 86% от общего количества случаев платежного мошенничества произошло онлайн;
- 14% – через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).
И мошенники не останавливаются: только с начала 2023 года в киберполицию поступило более 20 тыс. обращений. Более 75% заявлений касаются мошенничества в интернете.
Поэтому в НБУ советуют украинцам сохранять бдительность. Также рекомендуются придерживаться простых правил, чтобы обезопасить свои счета:
- держать в секрете SMS-коды от банков и мобильных операторов, три цифры на обороте карты (CVV-код), логины и пароли от интернет-банкинга;
- прежде чем вводить куда-либо данные платежной карты или пароли от интернет-банкинга, необходимо проверить URL-адрес ресурса; ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что пользователь оказался на фишинговом сайте.
Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2023-го в Telegram взлетело количество фейковых чат-ботов украинских банков. Мошенники создают их для того, чтобы узнавать личные данные украинцев и воровать деньги с их карт.
Также сообщалось о 9 самых популярных схемах телефонных мошенников. Они научились использовать реалии войны, чтобы выманивать у украинцев все больше денег. В частности, по телефону могут обещать выплаты от международных организаций, помощь в эвакуации или сообщать ложные плохие новости о родственниках.
Кроме того, мошенники получают данные о мобильных номерах украинских военнослужащих и оформляют на них кредиты. В начале марта киберполиция разоблачила преступную группу, занимавшуюся таким видом мошенничества.
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