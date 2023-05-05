Мошенники активизировались во время войны: кражи с банковских карт выросли на 46%

В Украине во время полномасштабной войны активизировались "карточные" мошенники. Они нанесли рядовым украинцам, банкам и бизнесу убытки на 481 млн грн. Это на 46% больше, чем было до большой войны, в 2021 году.

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Кроме того, количество незаконных действий с платежными карточками увеличилось на 8%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

В среднем за один раз с карточек крадут по 2200 грн. Годом ранее эта сумма также была ниже – 1600 грн. Однако общая сумма убытков от мошенничества росла сопоставимо с ростом суммы операций с платежными карточками украинских банков.

"Уровень ущерба от незаконных действий с платежными картами в общей сумме всех расходных операций с платежными картами остался относительно низким. Так, на один 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карт на мошеннические операции приходилось 69 грн", – отметили в НБУ.

"Карточные" мошенники действуют как офлайн, так и в интернете. При этом:

86% от общего количества случаев платежного мошенничества произошло онлайн;

14% – через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

И мошенники не останавливаются: только с начала 2023 года в киберполицию поступило более 20 тыс. обращений. Более 75% заявлений касаются мошенничества в интернете.

Поэтому в НБУ советуют украинцам сохранять бдительность. Также рекомендуются придерживаться простых правил, чтобы обезопасить свои счета:

держать в секрете SMS-коды от банков и мобильных операторов, три цифры на обороте карты (CVV-код), логины и пароли от интернет-банкинга;

прежде чем вводить куда-либо данные платежной карты или пароли от интернет-банкинга, необходимо проверить URL-адрес ресурса; ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что пользователь оказался на фишинговом сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2023-го в Telegram взлетело количество фейковых чат-ботов украинских банков. Мошенники создают их для того, чтобы узнавать личные данные украинцев и воровать деньги с их карт.

Также сообщалось о 9 самых популярных схемах телефонных мошенников. Они научились использовать реалии войны, чтобы выманивать у украинцев все больше денег. В частности, по телефону могут обещать выплаты от международных организаций, помощь в эвакуации или сообщать ложные плохие новости о родственниках.

Кроме того, мошенники получают данные о мобильных номерах украинских военнослужащих и оформляют на них кредиты. В начале марта киберполиция разоблачила преступную группу, занимавшуюся таким видом мошенничества.

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