Мошенники массово притворяются сотрудниками банков: 4 вопроса, которые выдадут афериста

В Украине за последний год активизировались карточные мошенники. Они "увели" со счетов украинцев на 46% больше средств, чем годом ранее. Большую часть денег украли с помощью т. н. социальной инженерии. Самая популярная схема обмана – мошенники представляются сотрудниками банков и выманивают секретные данные карточек.

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О том, как отличить настоящего банкира от афериста и на что нужно обращать внимание, рассказали в Нацбанке Украины. Там выделили ряд вопросов и тезисов, которые никогда не будет предъявлять клиенту ни один работник банка:

Уверять, что доступ к счету получили посторонние лица

После такого вступления мошенники обычно сразу переходят к ключевой фазе "обработки" жертвы. В частности, выспрашивают финансовые данные якобы для предотвращения мошенничества. Получив необходимые данные, аферисты выводят деньги с карточки доверчивого украинца.

Просить предоставить информацию о карточках и счетах из-за плановой проверки данных или в связи с войной

Еще одно классическое "объяснение", зачем человеку нужно разглашать персональные данные. На самом деле такие проверки с привлечением клиентов вообще не проводятся.

Сообщать о кибератаке на IT-систему банка и просить перевести деньги на временный безопасный счет

На самом деле такой счет оказывается счетом мошенника. Следите за информацией о технических сбоя банка на его официальном сайте и подтвержденных страницах в соцсетях.

Просить установить программу удаленного доступа для усиления мер безопасности

Такие программы позволяют получить полный доступ к устройству жертвы, что помогает аферистам выведать данные онлайн-банкинга и украсть деньги. Банки никогда не пользуются такими инструментами.

Кроме того, мошенники уже научились подменять телефонные номера, чтобы имитировать звонки и SMS от банков и официальных учреждений. То есть звонит или пишет мошенник, а на экране телефона отображается номер банка, пенсионного фонда, налоговой, полиции и т.д.

Поэтому если общение с сотрудником банка показалось вам подозрительным, немедленно кладите трубку. В случае необходимости просто перезвоните по номеру, который указан на официальном сайте банка или на обратной стороне банковской карточки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам предлагают работу в Польше на несуществующем предприятии. При этом "рекрутеры" требуют с людей по 150 евро (5,9 тыс. грн) предоплаты за трудоустройство.

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