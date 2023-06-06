"Разводят на деньги": украинцы пожаловались на обман с трудоустройством за границей

Украинцам предлагают работу в Польше на несуществующем предприятии. При этом "рекрутеры" требуют с людей по 150 евро (5,9 тыс. грн) предоплаты за трудоустройство.

Видео дня

Об этом рассказали украинские заробитчане в Facebook. Одна из них решила поделиться негативным опытом и предупредить других соискателей об опасности.

"Предлагается работа на шоколадной фабрике по 13 евро в час через польскую фирму. Я позвонила начала говорить. Условия работы шикарные, хотели за вакансию 300 евро (150 до работы и 150 с первой зарплаты). Я сказала, чтобы сбросили мне номер кого-нибудь из работников, чтобы я поговорила", – рассказала украинка.

Разговор вызвал у нее подозрения. Человек, которого представили сотрудником фабрики, очень хвалил условия работы, но при этом терялся с ответами на самые простые вопросы. Например, не мог четко рассказать об условиях проживания, на сколько точно человек комнаты, какая кухня.

В результате соискательница попросила у "рекрутера" предоставить лицензию фирмы и прочие документы. Все документы были немедленно высланы, но женщина решила их проверить.

"Я начала открывать польские реестры, нашла эту фирму и увидела, что она с 2021 года прекратила свою деятельность, сказала это ему, на что он ответил: "Вы не туда смотрите, посмотрите в польском реестре". Когда я сказала что там и посмотрела, и чтобы они не обманывали людей, то он удалил почти все написанные сообщения... Happy end. А мог быть и не happy. Поэтому, пожалуйста, подробно проверяйте всю инфу", – предупредила украинка.

В комментариях другие пострадавшие отмечают, что агентство, о котором идет речь, называется Europe work. Одна из соискательниц отметила, что там ее обманули на 350 евро (13,7 тыс. грн). Деньги потребовали за предоставление "информационных услуг", а работу так и не предоставили.

"Все фирмы, которые берут деньги заранее, это развод. Но ведь пишут, что бесплатно, а оказывается что нужно платить за документы. Когда говоришь, что и документы готовы все, то все любопытство у них пропадает. Наши люди нас же и разводят", – добавил еще один пользователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество украинцев, которые выехали в Польшу, увеличилось. Это связано с началом сезонных работ. Украинцам предлагают рабочие места в теплицах, ресторанах, на производстве мясной и рыбной продукции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!