Мошенники охотятся за деньгами во время войны: в Госспецсвязи озвучили советы украинцам

Мошенники в Украине охотятся за банковскими картами граждан, чтобы украсть их средства. Однако украинцы могут обезопасить себя от злоумышленников. Один из способов – установить надежные пароли.

Видео дня

Об этом пишет Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. В ведомстве отмечают: следует использовать символы, цифры, прописные и строчные буквы. Длина надежного пароля – более 8 символов.

На каждый сервис или почтовый ящик следует создавать уникальный пароль. Использование пароля для входа в систему удобно, однако недостаточно надежным. Усилить защиту важных данных поможет двухфакторная аутентификация – это дополнительная проверка при входе в аккаунт.

Настройте ее во всех приложениях, в которых есть ваши данные. Тогда при попытке взлома вы получите SMS-сообщение с просьбой подтвердить вход.

Также на гаджете можно установить экранный пароль, графический ключ или биометрическую защиту (отпечаток пальца, распознавание лица).

Мошенники рассылают подозрительные файлы и ссылки

Государственные органы и службы никогда:

не рассылают в мессенджерах сообщения с просьбой открыть вложенный файл;

не просят данные банковских карт, паспорта или персональных аккаунтов в соцсетях.

Фейковая "денежная помощь" и "карта заблокирована"

В Госспецсвязи призывают не доверять сообщениям в соцсетях, призывающих ввести данные банковской карты якобы для оформления "денежной помощи".

Еще одна схема: мошенник выдает себя за сотрудника банка и всячески пытается узнать реквизиты карты. При этом надо держать эти цифры в тайне.

Подписка на товар или услуги

Не стоит платить за товар или услугу заранее, если планируете приобрести что-нибудь у непроверенного продавца. Оплата при получении – безопасный способ.

OBOZREVATEL сообщал: в Украине мошенники оформляют кредиты на пропавших без вести и пленных военных. Преступники осуществляют перевыпуск SIM-карт и получают доступ к онлайн-банкингу военных. Со счетов защитников "снимают" остаток денег, а также выпускают кредитные карты и присваивают суммы займа.