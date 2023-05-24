Мошенники воруют деньги у украинцев в мессенджерах: озвучены советы, как защитить себя

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ мошенники наживаются на фейковой благотворительности и волонтерских сборах. Так, если вы получили ссылку в чате на неизвестный сайт от незнакомого адресата или с подозрительным текстом – не переходите за ней.

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К примеру, если в групповом чате вам поступило сообщение со ссылкой на перечисление средств по новой программе помощи, следует проверить эту информацию на посторонних источниках (новостные сайты, порталы государственных органов и т.п.). Об этом рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе популярного мессенджера.

Официальные волонтерские инициативы всегда будут объявлены на страницах учреждений в сети. Если вы проверили информацию и такой сбор/фонд/программа действительно существуют, повторно внимательно просмотрите все детали в сообщении и на сайте, куда ведет ссылка. Погрешность в написании названия может свидетельствовать о том, что перед вами мошенническая ловушка.

Доверяйте только информации из проверенных источников или знакомых адресатов. В случае, если вы получили уведомление от неизвестной вам организации, проверьте ее профиль. Мошенники нередко представляются компаниями, чтобы выманить платежные данные у адресата. Чтобы добавить правдоподобности своей схеме, злоумышленники ставят на фото аккаунта логотип организации, а вместо имени ее название.

Также следует обратить внимание на отметку профиля – организации, официально зарегистрированные в Viber, имеют "голубую птичку" возле названия и содержат активную ссылку на сайт в описании. Во-вторых, проверьте информацию об организации в интернете.

Каждая действующая компания или фонд, скорее всего, будут иметь сайт и появятся на первой же странице результатов поиска. Также на порталах обычно указаны ссылки на социальные сети и мессенджеры компаний, поэтому легко проверить, кто именно вам пишет – фейк или официальный представитель.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мошенники в Украине охотятся за банковскими карточками граждан, чтобы украсть их средства. Однако украинцы могут обезопасить себя от злоумышленников. Один из способов – установить надежные пароли.