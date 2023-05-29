Может быть и на 100, и на 1000 грн: в ПФУ рассказали об июньском повышении пенсии "задним числом"

Работающих пенсионеров в Украине с июня ждет перерасчет пенсий "задним числом". Такие пенсионеры получат повышенные выплаты сразу за три месяца: апрель, май и июнь. Однако повышение может оказаться несущественным.

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Об этом рассказала директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко. По ее словам, размер пересчитанных пенсий зависит от двух составляющих:

страхового стажа – коэффициент страхового стажа определяется по формуле;

зарплата, которую получает работающий пенсионер.

"Повышение у каждого будет свое. Может быть и 100 грн, а может и 1000-1200 грн. Все зависит от того, какие показатели имел человек, работая последние два года. А также при прересчете пенсий учитывается зарплата с 1 июля 2000 года. То есть со времени последнего перерасчета к этому периоду сейчас досчитается еще два года: с 1 марта 2021-го по 28 февраля 2023 года", – отметила Охрименко.

Она подчеркнула, июньский пересчет коснется пенсионеров, которые после назначения пенсии или последнего ее перерасчета отработали 24 месяца. Охрименко отметила, что также есть пенсионеры, которым не проводили перерасчет два года, но они уже не продолжают работать, а уволились через несколько месяцев после прошлого перерасчета. Таким пенсионерам тоже пересчитают пенсии, но с учетом только этих нескольких месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ежегодное повышение пенсий проходит в несколько этапов. Однако ни один из них не затрагивает ряд категорий. В том числе это пенсионеры, которые не соответствуют ряду критериев, а также бывшие работники прокуратуры и те, кто получает "спецпенсии".

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