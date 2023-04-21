Можно заработать до 30 тыс. грн: как выглядят коллекционные украинские монеты
Коллекционеры охотятся на украинские монеты с различными особенностями. За некоторые можно выручить до 30 тыс. грн.
В частности, ценятся монеты, отчеканенные на "чужих" заготовках. К примеру, за 29 000 грн продают 10 копеек, изготовленные на заготовке под 1 копейку, в связи с чем монета имеет "однокопеечный" серебристый цвет, а не стандартный "под золото".
Ее вес составляет 1,47 грамма. Также известно, что:
- материалом является нержавеющая сталь;
- дефектов монета не имеет;
- реставрации не подвергалась.
Также коллекционными считаются монеты с пробными номиналами. Так, монету в 15 копеек продают на специализированном ресурсе Violity за 29 900 грн.Согласно объявлению:
- монета изготовлена из магнитной стали;
- ее вес – 2,58 грамма;
- не имеет следов обращения;
- реставрации не подвергалась.
"Монета со следами соударения штампов. Отчеканена одной из первых , в листе еще прорезь. У более поздних монет прорезь выкрошена", – говорится в объявлении.
Отметим, что монеты номиналом в 15 копеек являются пробными. Их изготовили из различных металлов в ограниченном количестве – но в дальнейшем этот номинал не утвердили.
Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся также монеты с инкузным браком. К примеру, такие 50 копеек продают на аукционе за 14 900 грн.
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