Мужчина продал одеяло своей бабушки за $1,5 млн: в чем секрет и как ему это удалось

Американец Лорен Критцер неожиданно разбогател, когда едва сводил концы с концами. После автомобильной аварии Критцер потерял ногу и с трудом справлялся с оплатой счетов. Попытка выручить хоть немного денег на продаже старого хлама сделала мужчину миллионером.

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Критцер нашел в шкафу одеяло своей бабушки, которое решил выставить на аукцион, надеясь выручить хотя бы небольшие деньги. Оказалось, что это одеяло – реликвия навахо 1800-х годов.

Бабушка использовала ценный артефакт как подстилку для кошачьей лежанки. А сам Критцер унаследовал одеяло, потому что ему больше ничего не досталось.

"Все уже было разграблено моей сестрой и моей матерью,.. Я забрал его (одеяло. – Ред.), положил в свой шкаф, и он пролежал там семь лет", – рассказывал мужчина CNBC.

Именно эти семь лет выдались особенно сложными для Крайцера. Американец работал плотником по частным заказам, но его заработку положила конец автомобильная авария в 2007 году. После аварии Крайцер провел большую часть года в больнице на диализе. Повреждение нерва и микропереломы левой стопы привели к инфекции и ампутации ноги.

Несмотря на ампутацию, ему несколько раз отказывали в инвалидности, и в результате он отправил своих детей жить к бабушке и дедушке в Луизиану. "У меня были дети, о которых нужно было заботиться, а денег не было, понимаете? Никаких накоплений или чего-то подобного", – вспоминал Крайцер.

Проблеск надежды появился только в 2011 году. Тогда Крайцер увидел эпизод "Роуд-шоу антиквариата", в котором пожилой мужчина из Аризоны узнал, что его одеяло навахо на самом деле стоит около $500 тыс. Крайцер показал видео своей матери. "А она и говорит: "Никто не даст тебе чертовых $10 за эту штуку", – рассказывал мужчина.

И действительно, первый торговец антиквариатом отказался от одеяла. Следующие посчитали, что это обычное мексиканское одеяло. В последнем месте, куда обратился мужчина, ему указали на местную семейную компанию, которая заработала репутацию на продаже артефактов коренных американцев.

После проверки экспертами, оказалось, что вещь на самом деле является очень ценной. Оценщик, индейский владелец галереи и коллекционер произведений искусства Дон Эллис, объяснял, что такие ткани были дорогими даже в эпоху производства этих одеял. Они могли стоить столько же, сколько в то время высокопоставленный чиновник зарабатывал за четыре года.

Крайцеру обещали, что он сможет выручить до $200 000. Сам мужчина перед торгами лиш надеялся, что денег с продажи одеяла хватит на ремонт машины.

Аукцион состоялся 12 июня 2012 года. Торги длились всего 77 секунд. Ставки выросли со $150 000 до $1,5 млн, что и стало окончательной ценой.

После уплаты всех налогов и комиссий Крайцер получил на руки $1,3 млн. "Продажа одеяла дала мне новую жизнь. Это действительно так", – отмечал Крайцер.

Мужчина инвестировал в акции и муниципальные облигации, а также в два дома: в одном он живет со своей женой Лизой, а второй – сдает в оренду. Также он также потратился на автомобиль Dodge Challenger SRT8 и мотоцикл Harley Davidson. Несмотря на то, что деньги довольно быстро закончились, они позволили Крайцеру значительно поднять свой уровень жизни, поправить здоровье и искать возможности для работы хотя бы с частичной занятостью.

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