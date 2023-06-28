Нардепы изменили выплаты военным: вместо возврата 30 тыс. грн будут новые правила

В Украине утвердили новые правила выплат военнослужащим. В частности повышаются выплаты срочникам, курсантам и инструкторам. А вот дополнительные 30 тыс. грн для всех защитников не вернутся.

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Об этом говорится в законопроекте № 9342, который был принят во втором чтении 28 июня. За проголосовали 311 народных депутатов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк. Теперь документ должен подписать спикер парламента и президент Украины.

Железняк объяснил, что военнослужащим по-прежнему будет ежемесячно выплачиваться вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Однако эти средства выдаются в порядке, установленном Кабмином, то есть как сейчас. Таким образом, массовые выплаты 30 тыс. грн военным не вернули.

Доплаты срочникам теперь составят 6000 грн/мес. Курсантам будут доплачивать по 2350 грн/мес. Минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тыс. грн. При этом срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.

Кроме того, для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров вводится два месяца выплат по последней занимаемой должности. С третьего месяца до окончания распоряжения они будут получать дополнительную выплату 201 00 грн .

Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн. Умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн.

Некоторым военнослужащим будут по-преднему выплачивать дополнительное вознаграждение в 30–100 тыс. грн, но не всем. Будет прежнее распределение пропорционально времени выполнения боевых задач. Дополнительных выплат тем, кто не находится в зоне боевых действий, законопроект не предусматривает.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доплату в 30 тыс. грн получали защитники, находящиеся рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве. Но в феврале-2023 список получателей урезали. В частности, эту сумму перестали платить бойцам в тылу и тем, кто служит близко к передовой, но не непосредственно на "нуле".

Также был урегулирован вопрос отпусков. Так:

ежегодный отпуск для военнослужащих составляет до 30 дней, дополнительно могут выдать до 10 дней по семейным обстоятельствам;

для курсантов: до 10 дней зимнего отпуска и до 20 дней летнего;

для срочников: ежегодный отпуск до 30 дней;

непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев.

"Не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащие из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, не прошедшие курс базовой военной подготовки. Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки – не менее одного месяца", – добавил Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после окончания войны военнослужащим будут выплачивать сумму средств в зависимости от обстоятельств. В то же время деньги не будут получать только срочники. Так, сумма выплат будет зависеть от должности, на которой находился военнослужащий.

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