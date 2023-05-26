Помощь после войны: какие выплаты получат военные в Украине

В Украине после окончания войны военнослужащим будут выплачивать сумму средств в зависимости от обстоятельств. В то же время, деньги не будут получать только срочники.

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Так, сумма выплат будет зависеть от должности, на которой находился военнослужащий. Об этом говорится в приказе Минобороны Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам.

Если военного освободили от службы по состоянию здоровья, он имеет право на единовременную выплату в 50% своего денежного довольствия. Также на такую выплату могут претендовать в следующих условиях:

увольнение с военной службы по возрасту;

в случае сокращения штата или проведения организационных мероприятий;

истечение срока контракта;

непосредственное подчинение близкому лицу;

систематическое невыполнение условий контракта командованием;

с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.

Со своей стороны офицерам, которые проходят кадровую военную службу и увольняются с нее по собственному желанию, по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, могут назначить единовременную денежную выплату в размере 25% от месячной зарплаты. Для этого нужно иметь не менее 10 календарных лет выслуги перед государством.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выплаты украинцам с детьми в Польше увеличатся с 500 злотых (4430 грн) до 800 злотых (свыше 7000 грн) в месяц. Однако повышение помощи придется подождать – рост запланирован с 1 января 2024 года.

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