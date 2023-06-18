Настольную лампу времен СССР продают за тысячи гривен: такая может найтись у многих. Фото

В Украине на аукционе продается советская настольная лампа 1940-1950-х годов. Несмотря на то, что прибор подвергался реставрации и не сохранил абсолютно аутентичный вид, цена составляет 3000 грн.

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И стоимость лота может еще вырасти – если кто-то из покупателей сделает соотвестствующую ставку. Об этом говорится в сообщении на профильном аукционе Violity.

"Лампа родом из сороковых, такие лампы были у библиотекарей, служащих бюро и следователей. Выпускалась в СССР с 30-х по 70-е годы на заводе "Карболит", Орехово-Зуево", – отмечает автор объявления.

По его словам, лампу пришлось "привести в порядок". Однако в процессе рестраврации переключатель-ползунок не был переделан, провод и вилка также оригинальные.

Лампа рабочая. Ее высота составляет 41,5 см. Выключатель-ползунок является один из первых вариантов выключателей на советских настольных лапмах, отмечает продавец.

В целом в Украине на профильных аукционах довольно активно торгуют вещами времен СССР. Речь идет не только о монетах, медалях и технике – продать можно старые бюсты, помпы и даже телеграммы. Кроме того, коллекционеры покупают елочные игрушки, старые сервизы и предметы одежды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине старый фотоаппарат времен СССР продают за 200 тыс. грн. Техника для продажи должна быть в рабочем состоянии.

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