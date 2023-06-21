Нацбанк изменил правила продажи доллара: как теперь покупать и продавать валюту и какие возможности появились

Национальный банк Украины из-за большого количества случаев, когда обменники и банки вводили комиссию на покупку долларов с незначительными повреждениями, изменил требования к обмену валюты. Теперь, если банк или обменник нарушит правила, ему грозит большой штраф.

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Как сообщают в НБУ, своим постановлением регулятор отменил признаки незначительного износа банкнот. То есть принимать должны все доллары, кроме тех, которые имеют значительные повреждения.

"Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься в обмен. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени износа банкноты", – говорится в сообщении.

Запретили также отказывать в обмене валюты, подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования. С банкнотами, не имеющими признаков значительного износа, должны осуществляться операции инкассо.

Банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

Введен усиленный контроль и будут приниматься надлежащие меры воздействия (включая остановку возможности осуществления отдельных видов валютных операций). Предусмотрены штрафы:

для банков – в размере до 400 000 гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;

обменникам – в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Если ваши права нарушили, обменники отказались принимать без комиссии банкноты с незначительными повреждениями, можно пожаловаться по номеру телефона 0 800 505 240.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Нацбанк планирует изменить требования к качестве доллара при обмене валют так, чтобы у обменников не было возможности отказаться от приема валюты.

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