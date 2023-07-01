Нацбанк решил по-новому контролировать пополнение карт терминалами: что ждет украинцев

Национальный банк обязал с 1 августа во всех терминалах установить дополнительную верификацию. Свой номер телефона и пароль полученный в виде СМС нужно будет вводить, независимо от суммы перевода.

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Об этом сообщается на сайте НБУ. Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью терминалов для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика. Т

"Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС", – отмечают в НБУ. В то же время они не распространяются на такие платежи:

оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Такие нормы предусмотрены постановлениями Правления Национального банка Украины от 30 июня 2023 г. № 90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и № 89 "О внесении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".

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