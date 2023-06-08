Назначение пенсии по возрасту: как не получить меньшую выплату из-за маленькой ошибки

Украинские пенсионеры при назначении им пенсии по возрасту могут получить от государства пенсию меньше, чем хотелось бы. Особенно это касается пенсионеров, родившихся в начале года или в его конце.

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Дурную шутку с пенсионером может сыграть система, при которой рекомендуется подавать заявление о назначении пенсии заранее, за месяц-два до наступления пенсионного возраста. Об этом сообщает "Социальная платформа".

Как пример издание приводит историю 60-летней читательницы, которая достигла пенсионного возраста в январе 2023 года, но заявление написала в декабре 2022 года. Дело в том, что, согласно законодательству, украинские пенсионеры имеют срок в три месяца с даты наступления пенсионного возраста, чтобы подать заявление на назначение пенсии. Но специалисты ПФУ советуют подавать заявление раньше, за месяц или даже за два до даты наступления нужного возраста, чтобы успеть собрать все необходимые документы.

Именно это в случае женщины привело к тому, что ей назначили меньшую пенсию, чем она могла бы получать. Потому что для расчетов средней заработной платы, которая пойдет за основу выплат, опять же согласно действующему законодательству, для нее взяли период в три года, предшествовавшие представлению заявления, то есть период 2019-2021 годов, когда зарплаты были меньше.

"Это означает, что размер пенсии будет меньше, поскольку средняя зарплата по стране в 2022 году выше, чем в 2021-м. Но если заявку подают в 2023 году, то будет учитываться заработная плата за 2020-2022 годы, которая может быть выше, это касается и последующих лет", – отметили эксперты издания.

То есть такой простой шаг, как не спешить с подачей заявления на назначение пенсионных выплат по возрасту, может способствовать получению большей пенсии. Особенно если пенсионер достигает соответствующего возраста в декабре или январе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже через четыре года как минимум каждый второй пенсионер, достигший возраста в 60 лет, все равно не сможет выйти на пенсию. А все потому, что каждый год требования для выхода на пенсию растут и с 2028 года они достигнут 35 лет стажа, а добиться такой нормы в лучшем случае сумеют только 50% работающих украинцев.

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