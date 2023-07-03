НБУ обязал обменники принимать старые доллары "из-под матраса": какие правила действуют

В Украине с 1 июля изменились правила приема валюты в обменниках. Нацбанк запретил финучреждениям не принимать старые долларовые купюры, которые не имеют признаков сильного износа или серьезных повреждений. То есть помятые доллары из "заначки" банки и обменники обязаны принять.

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Кроме того, обменники не имеют права требовать дополнительную комиссию за прием таких "баксов". Об этом напомнили в НБУ.

"Все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривню, если они действительны и не изношены или повреждены. Да-да, и немного потертую сотню из-под матраса – тоже примут", – заявили в Нацбанке.

Так, банкам и небанковским обменным пунктам запрещено отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. На инкассо (с дополнительной комиссией) принимаются только значительно изношенные или поврежденные банкноты.

Такие купюры изымается из обращения и пересылаются за границу для обмена на новые. Значительно изношенной считается валюта:

которая разорвана или разрезана на несколько частей;

удалены отдельные цифры, обозначение номинала текстом, повреждены изображения портрета, оптические элементы не видны;

цвет бумаги изменился;

пятна и загрязнения занимают более половины купюры;

обожженные, прожженные, старые;

имеют очевидные типографские недостатки.

Важно помнить, что банки и обменники, которые не принимают валюту на инкассо, могут значительно изношенные купюры не принимать.

Как сообщал OBOZREVATEL, после введения новых правил обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.