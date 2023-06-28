Не только деньги: какую помощь получают пострадавшие от взрыва Каховской ГЭС

Жители Николаевской и Херсонской областей, пострадавшие от затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, могут получить по 11 600 грн денежной помощи (суммарно от государства и ООН). Однако кроме этого для них привезут медикаменты из Израиля, также гуманитарку поставляет украинский Красный Крест.

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На какие виды могут рассчитывать пострадавшие от подтопления украинцы, рассказывает OBOZREVATEL.

Израиль предоставит медикаменты

Государство Израиль предоставит медикаменты в качестве гуманитарной помощи украинским регионам, пострадавшим от взрыва российскими нападающими Каховской ГЭС. Соответствующие договоренности были достигнуты во время визита первой леди Украины Елены Зеленской в Израиль, сообщило посольство Украины.

Речь идет не только о лекарствах, но и о медицинском оборудовании. "Была достигнута предварительно договоренность о предоставлении гуманитарной помощи медикаментами и медицинским оборудованием в пострадавшие регионы", – говорится в публикации.

Посольство отмечает, что в консультациях приняли участие замминистра здравоохранения Игорь Кузин, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и заместитель гендиректора Минздрава Израиля Ашер Сальмон. Они обсудили неотложные потребности Украины и алгоритм действий по предоставлению гуманитарной помощи со стороны Израиля.

Украина выплатит по 5000 грн каждому

Для оформления государственной выплаты подать заявление нужно не позднее 31 августа 2023 года. Заявление подается одним из двух способов:

непосредственно в орган социальной защиты населения по адресу фактического места проживания;

с помощью главы сельской или городской военной администрации или уполномоченного ими лица.

В случае утери оригиналов документов пострадавшие могут предоставить копии (скан или фото. Понадобятся такие документы:

для взрослых : документ, подтверждающий личность (можно электронный в Дії); документ, который подтверждает идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

: документ, подтверждающий личность (можно электронный в Дії); документ, который подтверждает идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); для детей: свидетельство о рождении.

Люди, выехавшие с 6 июня из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию, также имеют право на получение этой выплаты.

Международная организация по миграции ООН выдаст по 6600 грн

Выплата составляет по 6600 грн на каждого члена семьи. Обратиться нужно, как и с выплатами в 5000 грн, в орган соцзащиты по месту пребывания. Предоставить нужно такие документы:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карты плательщика налогов (ИНН);

свидетельство о рождении (только для детей);

при оформлении помощи для ребенка - ИНН матери или отца.

Красный Крест продолжает работу на Херсонщине

В конце июня украинский Красный Крест (Общество Красного Креста Украины, ОККУ, а не Международный комитет Красного Креста) продолжает работать в Херсонской области. Представители ОККУ оказывают гуманитарную помощь в наиболее опасных населенных пунктах области и транспортируют людей из медицинских учреждений на поезда для эвакуации в другие города, где они смогут получить дальнейшее лечение.

Волонтеры также дежурят на вокзалах. В целом они эвакуировали из зоны затопления 243 человека, большинство из которых маломобильные и не смогли бы самостоятельно спастись.

Кроме того, ОККУ вместе с крупной сетью супермаркетов раздают продуктовые наборы. Получить из могут пенсионеры старше 65 лет, которые пострадали в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Впрочем, помощь жителям затопленных регионов оказывают не только крупные организации. Гуманитарку и продуктовые наборы собирают и раздают десятки небольших благотворительных фондов, а украинцы самостоятельно предлагают бесплатное жилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия выделит еще $500 млн для Украины. Эти средства пойдут на социальные выплаты.

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