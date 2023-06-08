"Не выглядит как лучшее средство для сбережений": эксперт о том, выгодно ли скупать доллары украинцам

Доллар на данный момент не выглядит как лучшее средство для сбережений украинцев. Более привлекательными для граждан являются гривневые облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

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Об этом рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Он отметил, что спрос на наличный доллар формируется в основном населением как средство для сбережений.

"Но видим, что доллар сейчас не выглядит как лучшее средство для сбережений. И долларовая инфляция достаточно велика и ставки в долларах на украинском рынке низкие. Ожидания по курсу доллара остаются, по-моему. более-менее стабильны. При этом гривня – банковские счета или ОВГЗ в гривне – сейчас выглядит гораздо более интересным средством для сбережения", – сказал эксперт.

Изменится ли курс доллара в Украине в июне?

По прогнозу Паращия, в Украине в этом месяце вряд ли значительно изменится наличный курс доллара. Сейчас курс достаточно стабильный, поэтому валюте ничего не угрожает.

"Ничего плохого ожидать не стоит, потому что стабильный курс сейчас. Видим, что официальный курс остается стабильным уже почти год. Также видим, что наличный курс достаточно хорошо приблизился к официальному и, скорее всего, где-то на этом уровне он и будет оставаться", – подытожил специалист.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине обменники пытаются увеличить свой доход и отказываются обменивать банкноты доллара даже с незначительными пятнами или повреждениями. За обмен такой валюты просят уплатить дополнительную комиссию.

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