Небольшая площадь и никакой "вторички": какие квартиры выбирают украинцы для покупки по льготной ипотеке

В рамках госпрограммы льготной ипотеки єОселя украинцы предпочитают покупать жилье на первичном рынке. Наибольшей популярностью пользуются одно- и двухкомнатные квартиры площадью не больше 70 кв. м.

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При этом предложение жилья по госпрограмме пока неспособно удовлетворить спрос. Об этом OBOZREVATEL рассказала первая зампредседателя Глобус Банка Елена Дмитриева.

По ее оценке, в начале мая-2023 спрос на льготную ипотеку для приобретения квартир на первичном рынке вторе превышал спрос на квартиры со "вторички". Дмитриева также представила характеристики самых популярных квартир:

1, 2-комнатные квартиры площадью от 40-45 кв. м до 65-70 кв. м.

цена – в среднем от 1,5 млн грн до 2 млн грн;

– в среднем от 1,5 млн грн до 2 млн грн; расположение в ЖК с высокой степенью готовности – 80% и выше (то есть, когда в комплексе уже проводятся внутренние отделочные работы, идет присоединение к инженерным сетям и обустройство придомовой территории и т.п.) с запланированным введением в эксплуатацию к концу 2023 года.

Интересно, что четверть всех заявок поступает на жилье в новостройках в западных областных центрах Украины. Еще треть – на жилье в Киеве и области. Другие регионы значительно менее популярны.

При этом, по словам Дмитриевой, на покрытие всех заявок не хватает средств. Так, на льготную ипотеку от октября-2022 направлено около 1,3 млрд грн. Это удовлетворяет потребности менее 3%из более 35 тыс. обращений.

"Это при том, что программа действует только для четырех категорий клиентов: военных, медиков, педагогов и ученых. В случае распространения действия программы на всех нуждающихся в улучшении жилищных условий спрос на кредиты вырастет в десятки раз", – предупредила банкир. По ее подсчетам, на полное функционирование программы понадобится не менее 20 млрд грн.

Напомним, єОселя дает украинцам возможность приобрести жилье с минимальным первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях. Распространить программу льготной ипотеки на всех жителей Украины планировали в начале 2023 года, однако этого так и не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы получат квитанции на уплату налога на недвижимость по почте до 1 июля. Заплатить государству нужно будет в течение следующих 60 дней.

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