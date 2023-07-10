Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий и соцвыплат: озвучена причина

По окончании COVID-пандемии в Украине с 1 сентября Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

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После прохождения физидентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Как происходит физическая идентификация?

Надо лично обратиться в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карточку или основное ЭПУ (электронное пенсионное удостоверение);

необходимо предоставить работнику банка основную карточку или основное ЭПУ и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

следует провести обналичивание или просмотр остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом PIN-кода).

Как отмечается, при отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или соцвыплат из числа ВПЛ Ощадбанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.

"Отмечаем, что вопросы прекращения или продления начисления пенсионных или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты", – говорится в заявлении финучреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля автоматически повысили пенсии (на 19,7%) некоторым категориям граждан. В частности, выплаты увеличили чиновникам и народным депутатам.

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