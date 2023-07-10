В Украине повысили пенсии чиновникам и депутатам: на сколько выросли выплаты

В Украине с 1 июля автоматически повысили пенсии (на 19,7%) некоторым категориям граждан. В частности, выплаты увеличили чиновникам и народным депутатам.

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Об этом говорится в сообщении ПФУ (Пенсионный фонд Украины). Так, перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам:

16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;

659 пенсионерам – в закон "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 грн;

1 574 пенсионерам – в закон "О службе в органах местного самоуправления" – на 634,89 грн.

При этом средний размер повышения выплат составляет 1020,71 грн. Перерасчет осуществлен во исполнение постановления Правительства от 24 февраля 2023 года № 168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году" (пункты 5, 10) .

Ранее сообщалось, что в Украине средняя пенсия в начале года составила 4,6 тыс. грн. Денег на значительное повышение выплат нет. При этом остаются группы "особых" пенсионеров, среди которых прокуроры (в среднем получают 21,5 тыс. грн.) и судьи (получают 96 тыс. грн.).

При этом размер пенсии судей ежеквартально показывает Пенсионный фонд. Проблема состоит в том, что простые украинцы и указанные категории выходят на заслуженный отдых по разным правилам.

OBOZREVATEL писал ранее, что в Украине некоторые лица могут претендовать на получение социальной помощи и пенсии сразу же. В частности, это связано с определенными обстоятельствами в детстве.

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