Некоторым украинцам увеличили отпуска на время военного положения: кого касается

Украинским военнослужащим увеличили срок отпуска во время военного положения – до 30 суток. При этом уйти отдыхать сразу на месяц нельзя: только на непродолжительное время, которое не должно превышать 15 суток за раз.

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Об этом сообщили в правительстве. Там отметили: такая норма предусмотрена соответствующим законом № 3161-IX.

"Срок, на который военнослужащий может уходить в отпуск, увеличен до 30 суток в год. Отпуск будет предоставляться по частям, согласно законодательству, не более 15 календарных дней. Минимальная продолжительность отпуска не установлена", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается: военнослужащие, которые использовали 10 суток основного ежегодного отпуска до вступления в силу закона, имеют право еще на 20 суток отпуска до конца календарного года. При этом:

каждая из частей отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно;

однако это время не должно превышать двух суток в один конец.

"Не забыли и о военнослужащих срочной воинской службы. Им также предоставляется отпуск до 30 суток (с теми же условиями касаемо проезда. – Ред.)", – сообщили в правительстве.

В то же время неиспользованный отпуск в текущем году не переносится на следующий год. При этом за неиспользованный отпуск предусмотрено начисление компенсации при увольнении с военной службы.

Также военнослужащим может предоставляться дополнительный отпуск – по семейным обстоятельствам. Его срок составляет до 10 дней без учета времени, необходимого для проезда внутри Украины к месту и обратно (но не больше 2 суток в один конец).

Кроме того, вводится новый вид отпуска – для лечения в связи с ранением. Его продолжительность определяется характером ранения.

Сколько будут платить военным

В то же время закон устанавливает дополнительные выплаты военнослужащим. Так:

по 100 000 грн будут получать раненые, находящиеся на лечении, пленные, безвестно отсутствующие, интернированные, погибшие;

от 30 000 до 100 000 грн – военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях и выполняют другие задачи;

6000 грн – военнослужащие срочной военной службы;

2350 грн – курсанты.

"Также Законом определено, что раненые военнослужащие, признанные непригодными к военной службе и зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, будут получать два месяца выплаты по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до завершения действия распоряжения – дополнительная выплата 20 100 грн", – отметили в правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после окончания войны военнослужащим будут выплачивать денежную помощь. Сумма выплат будет зависеть от должности, на которой находился военнослужащий. В то же время деньги не будут получать только срочники.

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