Необычные 5 копеек продают за 19 тыс. грн: в чем особенность монеты, которая может обнаружиться у каждого

В Украине можно дорого продать 5 копеек 1994 года, которые уже вышли из оборота. Такие могут найтись в старых кошельках и копилках. Ценными считаются экземпляры из титана, меди или латуни.

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Так, медную монету номиналом 5 коп. 1994 года продают на аукционе за 19 тыс. грн. Автор объявления отмечает, что монета оригинальная и не подвергалась реставрации.

Вес монеты составляет 5,58 г. Из-за того, что монета изготовлена из меди, на ней видны следы времени.

Вероятно, монета относится к разновидности 5 копеек 1994 1БАг. Ее главная особенность – гладкий гурт (ребро). На фотографиях в объявлении видно, что ребро монеты в продаже не имеет насечек.

Такая монета может быть выполнена из магнитной или немагнитной стали, алюминия, меди, серебра. Стоимость зависит от материала.

Интересно, что 5 копеек 1994 года с мелкой насечкой на ребре также считается редкой монетой. Цены на такие экземпляры могут достигать 8 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также могут дорого продать старые 10-копеечные монеты. Экземпляры некоторых разновидностей считаются ценными, а потому нумизматы готовы за них хорошо платить.

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