Старые 10 копеек можно продать за тысячи гривен: как опознать ценную монету

Украинцы могут продать старые 10-копеечные монеты за тысячи гривен. Экземпляры некоторых разновидностей считаются ценными, а потому нумизматы готовы за них хорошо платить.

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К примеру, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн. Ее можно узнать по:

среднему зубу трезубца, который утолщен сверху;

прямыми (не загнутыми) верхушками букв "Ї" и "Н";

длинному и тонкому хвостику грозди №3;

мелкой или крупной насечке на ребре.

А от 8 000 грн до 10 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб трезубца – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт (ребро) с крупной насечкой.

В Украине есть несколько вариантов, где продать ценные монеты. Самые популярные – специализированные онлайн-аукционы, например, "Виолити", форум "ІТК" и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут неплохо заработать на монете 1 грн 2002 года выпуска. Те, кому попалась такая гривня с гладким ребром, могут ее продать по цене до 3300 грн.

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