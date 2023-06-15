"Нужно выживать": какую работу предлагают украинцам в Румынии и сколько платят

В Румынию пускают украинских беженцев даже без заграничного паспорта, кроме того, каждому выдают 200 евро на взрослого и 300 евро на ребенка. В результате эта страна стала одной из самых популярных среди беженцев.

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Как пишет dsnews, Румыния также открыла свой рынок труда для украинцев. Чаще всего речь идет о простой физической работе на заводах, складах и т.д. "Есть готовый электропровод, мы его скручиваем, как показали, кладем в пакет и упаковываем в ящик", – рассказывает о своей работе в Румынии беженка из Харькова Татьяна.

Также беженка говорит о том, что ей предоставили жилье: номер в отеле, бесплатный транспорт, питание. Некоторые украинки приезжают в ЕС не в качестве беженок, а для заработка. Как говорит Елена из Черновцов. "Нужно с ребенком как-то выживать, поэтому я взяла тринадцатилетнюю дочь и уехала", – рассказывает она.

Елена рассказывает, что ее первая зарплата была 13 700 в гривнах. "Чем больше ты здесь работаешь месяцев или лет, тем больше у тебя зарплата, – говорит она и добавляет: Но здесь и жизнь дороже, чем у нас. Суп в рабочей столовой 9 лей, это наших почти 80 грн".

Дополнительные часы на заводе оплачиваются по двойному тарифу 200%. То есть с понедельника по пятницу один тариф, в субботу – оплата по двойному тарифу. Это еще плюс 100 евро. Итого можно получить до 600 евро в месяц.

Татьяне, которая работала в Польше и Нидерландах, говорит, что ей Румыния нравится и напоминает Украину. "Уровень жизни здесь почти такой, как у нас. Оплата труда, конечно, меньше. Но это компенсируется тем, что стирать не нужно, мыть посуду не нужно, готовить есть не нужно. Вплоть до того, что туалетную бумагу покупать не нужно. Я так точно еще не считала, сколько здесь можно заработать, но явно, если больше работать, то больше можно заработать, – рассуждает женщина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

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