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Обыскивайте кладовки: в Украине игрушку времен СССР продают за большие деньги

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
786
Игрушку времен СССР продают за большие деньги

Владельцы старых, произведенных в СССР, игрушек могут хорошо заработать на их продаже. Дело в том, что такие предметы представляют из себя некую коллекционную ценность, а потому есть те, кто готов платить за них десятки тысяч гривен.

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К примеру, на интернет-аукционе Violity продают игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС". Заявленная цена – 27 998 грн.

Владельцы старых, произведенных в СССР, игрушек могут хорошо заработать на их продаже

Впрочем, стоимость игрушки – не окончательная. Дело в том, что продается она по правилам аукциона, а потому в процессе торгов машинка может подорожать.

Такие игрушки представляют из себя некую коллекционную ценность

По словам владельца игрушки, ранее она поддавалась реставрации – в частности покраске. В настоящее же время находится в хорошем состоянии. Кроме того, уверяет он, игрушка является редкостной.

Игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" продают почти за 30 000 грн

"Редкий грузовик Хлеб. После реставрации. Был отпескоструен и покрашен. Недостающие детали были изготовлены", – говорится в объявлении.

Владелец игрушки уверяет, что она редкостная

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры также готовы платить до 12 тыс. грн за монеты "позднего СССР". Среди экземпляров 1990 года чеканки ценятся 10 копеек с буквой "М" на аверсе, а также аналогичные 5 копеек.

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